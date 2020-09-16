Дёмушкин прокомментировал смерть Тесака

https://static.news.ru/photo/cc13581e-f80b-11ea-b11f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Martsinkevich/vk.com/Global Look Press

Националист Дмитрий Дёмушкин прокомментировал NEWS.ru кончину активиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Он уверен: Тесака либо убили, либо довели до самоубийства.

Дёмушкин рассказал, что пересекался с Марцинкевичем в следственном изоляторе «Матросская Тишина» в Москве. По его словам, их отношения не складывались в течение долгого времени, «но тюрьма всё обнулила». Дёмушкин отметил, что Тесак ждал освобождения, как вдруг его отправили в Челябинск.

По словам активиста, он не верит содержанию предсмертной записки Марцинкевича.

Меньшее, что вас там интересует, это чтобы люди винили сотрудников СИЗО, чтобы создавать им какие-то неудобства. Там ещё надо было фамилии оперов перечислить, тех козлов, которые ломали. Понятно, что это ломка, — пояснил Дёмушкин.

Он отметил, что сомнения в правдивости предсмертной записки также вызывает тот факт, что Тесак находился один в камере. По его мнению, националиста убили или довели до самоубийства и всё было подстроено так, чтобы свидетелей произошедшего не было.

Вдруг он, который строил планы, передавал нам приветы, вдруг покончил с собой. Для меня очевидно, что это доведение до самоубийства, или того хуже — убийство, — заявил активист.

По словам Дёмушкина, в своих письмах Тесак рассказывал о планах уехать из России и реализовать новые проекты.

Он, кстати, простил Алексея Навального, который писал заявление. Говорил, что готов даже поддержать, и к либертарианцам довольно комплиментарно высказывался. То есть многие вещи пересмотрел, — рассказал собеседник NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал о том, что известный националист Максим Марцинкевич скончался в Челябинске. Ему было 36 лет. Активист, более известный как Тесак, находился в СИЗО № 3, где ожидал пересылки в Москву. Его тело обнаружили утром 16 сентября в одной из одиночных камер. Там же нашли одноразовую бритву и предсмертную записку. Следователи подозревают, что это самоубийство.