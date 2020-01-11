https://static.news.ru/photo/6ca1dad4-352b-11ea-8389-fa163e074e61_660.jpg Фото: k_ksusha/instagram.com

Дворник, который в Трёхпрудном переулке столицы первым обнаружил модель и актрису Ксению Пунтус, рассказал, что она не была похожа на выпавшую из окна, а скорее всего, была выброшена из автомобиля.

На выпавшую из окна она не была похожа. Мне показалось, что её выбросили из машины, а может, она была посетителем ресторана, который находится в этом доме, — рассказал «МК» дворник.

Он обнаружил её ночью, во время обхода территории, примерно в 3:50. Она была одета в футболку и джинсы, но на ней не было носков и обуви. Алкоголем от девушки не пахло. Телефона и сумочки при ней не было.

Как писал NEWS.ru, мать модели сообщила, что её дочь сейчас находится в реанимации Боткинской больницы в тяжёлом состоянии, а то, что ей удалось выжить, она назвала чудом. Ксении было сделано множество операций, но пока прогнозы врачей неутешительные, ведь на улице она провела всю ночь. Мать считает, что Ксению могли вытолкнуть из окна. По её словам, есть признаки, что девушку пытались спрятать в кустах, чтобы никто не смог её найти, а потом долго не вызывали скорую.