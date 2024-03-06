Дуров подготовил сюрпризы для пользователей Telegram Дуров сообщил о создании бизнес-аккаунтов и особых чат-ботов в Telegram

Фото: Global Look Press

Павел Дуров

Создатель мессенджера Telegram, российский бизнесмен и предприниматель Павел Дуров сообщил, что добавил на платформе возможность создавать бизнес-аккаунты. Кроме того, пользователи смогут добавлять чат-боты, работающие с помощью искусственного интеллекта.

Пользователи могут конвертировать свои личные аккаунты Telegram в бизнес-аккаунты. В результате они смогут добавлять свое местоположение и часы работы, организовывать чаты с цветными метками, использовать автоматические сообщения приветствия/отъезда и ярлыки для быстрых ответов. <...> Бизнес-аккаунты Telegram смогут легко добавлять чат-ботов в качестве своих невидимых секретарей, — уточнил Дуров.

Предприниматель добавил, что функция новых чат-ботов «произведет революцию», поскольку эти электронные «секретари» выведут автоматизацию обслуживания клиентов на совершенно новый уровень. При этом, отметил бизнесмен, все новые функции платформы будут доступны каждому пользователю бесплатно.

Ранее Павел Дуров сообщил, что миллионы людей зарегистрировались в Telegram всего за один час во время масштабного сбоя в работе Instagram (деятельность в РФ запрещена) и Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, за 2023 год Telegram в общей сложности был недоступен девять минут. Разработчик отметил, что это время безотказной работы на 99,999983%.