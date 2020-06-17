Дуров обвинил Facebook в потворстве мошенникам

https://static.news.ru/photo/334e5e5c-b0c2-11ea-9c1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил русскоязычных модераторов Instagram и Facebook в неспособности защитить пользователей от мошеннической рекламы с использованием его образа, а руководство соцсетей — в желании заработать на продвижении заведомо фейковых публикаций.

По словам Дурова, сообщения мошенников больше года появляются в крупнейших соцсетях в качестве рекламных объявлений и даже многочисленные жалобы и возмущение обманутых пользователей не заставили Instagram и Facebook отказаться от продвижения мошеннического контента.

Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем, — пишет Дуров.

Дуров возмутился, что русскоязычным модераторам хватает времени на политическую цензуру, но не на защиту пользователей, которые теряют деньги по финансовой неопытности.

Основатель Telegram дал соцсетям неделю на решение проблемы фейков с его именем, а своих подписчиков призвал сохранять примеры мошеннической рекламы на случай «возможных судебных процессов».

Как писал NEWS.ru, Дуров поддержал инициативу депутатов Федота Тумусова, Дмитрия Ионина и Александра Терентьева об отказе от блокировки Telegram на территории России. Парламентарии признали безуспешными попытки Роскомнадзора нарушить работу мессенджера, а Дуров отметил, что законопроект облегчит жизнь 30 миллионам россиян.