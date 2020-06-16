Глава Минкомсвязи открестился от блокировки Telegram

https://static.news.ru/photo/240eadd2-b010-11ea-abb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Глава Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что его ведомство никогда не требовало блокировать Telegram на территории страны. Для этого, уточнил Волин, есть суды, и никакие ветви власти на него повлиять не могут.

Министр подчеркнул, что нет такого решения суда, которое запрещало бы использовать мессенджер в России. А его ведомство никогда не требовало его заблокировать и не обращалось с такой инициативой в суд.

С чего вы решили, что министерство когда-то брало курс на блокировку Telegram? Мы ни разу не выступали ни с инициативами блокировки Telegram, ни с обращениями в суд его заблокировать. Решение суда о блокировке Telegram было принято на основании того, что Павел Дуров не представил коды, которые у него просили и которые он должен был сделать по принятому тогда закону, — обозначил свою позицию Волин в интервью на телеканале «Дождь».

Минкомсвязи, напротив, всегда в своей политике выступало против конкуренции путём запретов и ограничений. Так, выбор в пользу определённой площадки человек должен сделать не потому, что ему запрещают использовать иностранную, а потому что отечественная лучше, интереснее и качественнее.

Мы всегда были и остаёмся сторонниками развития конкуренции и хотим, чтобы российские пользователи на отечественные сервисы приходили осознанно, — добавил Волин.

Блокировать другие медиа в связи с их некой угрозой информационной безопасности России нет смысла, считает министр, так как они «не в состоянии создать» эту угрозу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» внесли законопроект о запрете блокировки Telegram. В частности, инициатива принадлежит Федоту Тумусову, Дмитрию Ионину и Александру Терентьеву. В пояснительной записке они отметили, что сервис Telegram является одним из основных источников информации для получения данных об экстренных ситуациях и происшествиях в мире.