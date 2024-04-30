Дугин в интервью Карлсону объяснил причину саморазрушения Запада Дугин в интервью Карлсону: индивидуализм вызвал кризис в англоговорящих странах

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Александр Дугин

Изначальной причиной кризиса в англоговорящих странах является индивидуализм, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский философ Александр Дугин. Так он ответил на вопрос, почему США, Великобритания, Канада, Австралия и другие страны идут против собственной природы, разрушая самих себя.

Дугин объяснил, что само понятие индивидуализм вызвано неправильным пониманием природы человека. Он также связал это явление с влиянием протестантизма на англо-саксонские страны. По словам Дугина, протестанты принимают только вещи, а не идеи. Поэтому либеральная идеология сфокусировалась на индивидуализме, считает он.

Интервью с Александром Дугиным Такер Карлсон записал, когда был в Москве, но выложил в общий доступ на своем сайте только в ночь на 30 апреля. Разговор длится чуть больше 20 минут. В анонсе Карлсон написал, что это самый известный политический философ России. Журналист отметил: идеи Дугина считают настолько опасными, что украинское правительство «убило его дочь».

Украинские спецслужбы убили журналистку Дарью Дугину как дочь философа Александра Дугина, которого Киев считает «мозгом Путина», допустил ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он указал, что незадолго до гибели журналистки западные и украинские СМИ выпустили несколько статей, в которых представили ее отца «как чуть ли не вторую персону» в России.