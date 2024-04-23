«Мозг Путина»: названа настоящая причина убийства Дарьи Дугиной Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Дугину убили как дочь «главного пропагандиста РФ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Дугин

Украинские спецслужбы убили журналистку Дарью Дугину как дочь философа Александра Дугина, которого Киев считает «мозгом Путина», поделился мнением с NEWS.ru бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Он указал, что незадолго до гибели журналистки западные и украинские СМИ выпустили несколько статей, в которых представили ее отца «как чуть ли не вторую персону» в России.

Зачем было ее (Дугину. — NEWS.ru) убивать? Непонятно. Но смотрите: за несколько дней до убийства Дугиной западные и украинские СМИ выпустили сразу несколько статей, в которых представили отца Даши Александра Дугина как чуть ли не вторую персону в Российской Федерации. «Мозг Путина» и прочее — как его только не называли. И, соответственно, часть этой «медийной», так сказать, «славы» отца перешла на Дашу, — пояснил он.

Прозоров отметил, что после смерти Дугиной украинские СМИ начали раскручивать тему ее убийства, вознося ее значимость «на колоссальную высоту». По его словам, журналистку называли едва ли не «главным пропагандистом РФ».

А уж в том, что Даша была дочерью главного пропагандиста, на Украине вообще никто не сомневается. То есть они искусственно надувают значимость своих целей, — отметил экс-сотрудник СБУ.

Ранее Прозоров, чья машина Toyota Land Cruiser Prado взорвалась 12 апреля в московском районе Западное Дегунино, записал видеообращение. Он выразил уверенность в том, что диверсию осуществили спецслужбы Украины. Прозоров также объяснил, почему у его бывших коллег ничего не вышло.