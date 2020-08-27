Дудя вновь сватают в лидеры оппозиции

Прошедшей предпандемийной зимой в информационное пространство целенаправленно слили утечки о том, что в Кремле, дескать, подумывают о создании партий под двух раскрутившихся персонажей нашей масскультуры — Сергея Шнурова и Юрия Дудя. Понятно, что административные мудрецы исходили теоретически из явного дефицита в стране по-настоящему позитивно узнаваемых лиц, способных в нужный момент стать лидерами общественного мнения и в области политики.

Потом от идеи ускоренного персонального партстроительства отказались. И Шнуров был парашютирован в Партию Роста омбудсмена Титова. А вот для Юрия Дудя то ли достойной его таланта партии не нашлось, то ли создаваемый благодаря его каналу на YouTube образ навевал иные, более тонкие планы.

Между тем при всей своей раскрученности Дудь в глазах высшего политического истеблишмента долго оставался эдаким маргиналом, выскочкой. Некоторые его творения — фильм о Колыме или сюжет о событиях в Беслане — снисходительно критиковали, на другие его работы в верхах был полный ноль реакции. И вдруг его очередной фильм, на этот раз о судьбах ВИЧ-инфицированных, просто вызвал переполох в официальных сферах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позитивно реагирует и даёт понять, что лично видел фильм. Депутаты с ходу озаботились проблемой, которую, дескать, стеснялись до Дудя так красочно и убедительно поднимать. Даже чиновники Министерства здравоохранения, известные своим консерватизмом, готовы были просто по-новому взглянуть на проблему и спешно реагировать. СМИ всех окрасов с восхищением сообщали об 11 миллионах просмотров. А ведь наверняка были ещё и коллективные!

yurydud/instagram.com

Словом, Юрий Дудь перешёл в ранг уже политических фигур — неудобной, ершистой, но с отличным приданым — в августе 2020 года число просмотров его программ на YouTube достигло цифры в миллиард, с высокой степенью узнаваемости в среде молодёжи — самого аполитичного слоя нашего общества. Нонконформист и явный лидер общественного мнения, но при этом не отвязный оппозиционер, не радикал. Остаётся только встроить его в систему.

И вот неожиданно несчастье, случившееся с Навальным, оживило разговоры, что на сходную роль «щуки в море» может быть двинут Дудь. Конечно, такие планы попахивают конспирологией. Но, с другой стороны, даже братья по либеральному духу откровенно называли Навального «кремлёвским проектом». Мол, нападает он исключительно на определённое число персонажей во власти, абсолютно не затрагивая других сиятельных лиц. Его вроде как преследовали, дали целых два условных срока, но это не мешало ему путешествовать по стране и постоянно летать по заграницам.

Алексей Навальный Сергей Булкин/NEWS.ru

А чего стоило его участие в выборах столичного мэра, когда для регистрации ему гарантировали голоса муниципалов-единороссов. Да и расследования его вряд ли могли быть возможны без сливов от компетентных лиц. А жена его, Юлия, якобы дочка Бориса Абросимова, влиятельного деятеля, выходца из спецслужб. Но, дескать, «проект» этот себя изжил, много проколов. Да и сама тема коррупции уже не так актуальна, приелась. Нужна, мол, более конструктивная, но привлекательная повестка, способная стать точкой кристаллизации для той же молодёжи, энергию которой надо направить в мирное политическое русло, снижая градус её потенциальной радикализации.

И в этой связи открыто говорят о Дуде, который может перехватить повестку того же почившего ФБК, придав даже системной критике власти некий позитивный мобилизующий оттенок. Как это было с его интерпретацией темы ВИЧ-инфицированных. Свято место не должно быть пусто. А уж как ещё больше поднять его авторитет, это задача для профессионалов.