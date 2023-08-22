«Друг моей юности»: Ахеджакова расплакалась на прощании с Ясуловичем Ахеджакова заплакала на прощании с Ясуловичем

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Лия Ахеджакова

Актриса Лия Ахеджакова не смогла сдержать слез, выступая на прощании с артистом Игорем Ясуловичем, сообщает MK.RU. В своей речи она подчеркнула, что Ясулович был очаровательным человеком, с которым она была очень близка. Также Ахеджакова вспомнила совместную работу над картиной «Три возраста любви».

Это друг моей юности. Один из самых очаровательных людей. <...> Мы дружили страшно сказать сколько лет. В фильме «Три возраста любви» я играла его жену, он был моим «мужем», — рассказала она.

Народный артист России Игорь Ясулович скончался на 82-м году жизни в минувшую субботу, 19 августа. Причины смерти актера не называются. Отмечается, что в последние годы своей жизни он работал руководителем собственной мастерской в Российском институте театрального искусства (ГИТИС). Актер известен по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гардемарины, вперед!» и других. Также он являлся актером дубляжа и озвучивал зарубежные картины «Стрелок», «Авиатор», «Список Шиндлера».