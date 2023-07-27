Дрон-камикадзе уничтожил танк ВСУ при попытке наступления в ДНР Дрон-камикадзе подбил танк ВСУ при попытке контрнаступления в ДНР

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк ВСУ при попытке наступления на Невельском направлении в ДНР был подбит дроном-камикадзе 110-й отдельной мотострелковой бригадой ВС России, сообщает РИА Новости. Видео атаки с воздуха было опубликовано в Сети.

Разведчики российского подразделения выявили танк противника, когда он передвигался вдоль лесополосы. При слаженной корректировке дрон-камикадзе с кумулятивным зарядом попал точно в цель, выведя боевую машину ВСУ из строя.

Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки на Донецком направлении российские военные успешно отразили восемь атак ВСУ. Противник потерял более 280 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, одну самоходную артиллерийскую установку Krab, две гаубицы «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Ранее сообщалось, что беспилотный отряд быстрого реагирования (БОБР), одним из первых применивший FPV-дроны в ходе спецоперации на Украине, за десять месяцев уничтожил 50 единиц техники ВСУ. По словам командира отряда, целями становились в том числе немецкие танки Leopard и американские бронемашины пехоты (БМП) Bradley. В настоящее время БОБР на Запорожском направлении отражает контрнаступление ВСУ.