«Дожди и всплеск тепла»: синоптик рассказал о погоде в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичей ожидают теплые и дождливые выходные, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, 23 и 24 марта столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла. В ближайшие дни, наоборот, осадков не прогнозируется, однако ночные морозы будут сохраняться в столице.

В ближайшие дни на особо теплую погоду в Москве рассчитывать не приходится. Преимущественно будет облачно, с прояснениями и без осадков. В ночные часы еще будут фиксироваться морозы. Ожидается минус 2–4 градуса, а днем порядка 5–7 градусов тепла. К концу недели произойдет смена погоды. В выходные дни температура воздуха наконец-то преодолеет отметку в 10 градусов тепла. Несмотря на то что погода 23 и 24 марта будет облачной и дождливой, в столице произойдет всплеск тепла, — сказал Шувалов.

Синоптик добавил, что начало следующей недели также будет теплым. По его словам, благодаря высоким значениям температуры снег на улицах быстро растает.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в ближайшие дни в Московском регионе не ожидается осадков в виде снега. Однако, по ее данным, нельзя полностью исключать снегопадов до конца марта.