Дождь с грозой надвигается на Москву

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Введённые в связи с пандемией коронавируса ограничения на деятельность ряда столичных организаций прекратили действовать 13 июля. В частности, к работе могут вернуться аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры и организации досугового типа, закрытые 25 марта.

Также открываются детские лагеря, детские центры развлечений, к очной работе могут приступить учреждения образования, то есть студенты могут посещать вузы, выпускники школ и абитуриенты — сдавать экзамены очно, но администрации...