Общество

Дождь с грозой надвигается на Москву

08:21, 13 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичам пообещали дождь с грозой. В понедельник, 13 июля, в столице будет преобладать облачная погода, осадки возможны во второй половине дня. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, во второй половине дня возможна гроза. Температура в столице плюс 24–26, в Подмосковье плюс 22–27, — сообщил он РИА Новости.

Ветер будет дуть преимущественно северный с порывами 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Как писал NEWS.ru, не успевших насладиться солнечной и жаркой погодой россиян ждёт существенное снижение температуры воздуха. Холодный фронт уже начал проникать с Северного Ледовитого океана. Вместе с похолоданием «арктическое вторжение» принесёт и пасмурную погоду. Облака закроют территорию от устья Оби и Енисея до балтийского побережья. Потоки холодного воздуха при этом начнут пробираться вглубь России.

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