Дождь и мокрый снег пообещали москвичам в среду

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Протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни. Почётный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства мог скончаться от коронавирусной инфекции, предполагают СМИ.

Месяц назад появилась информация, что Димитрия Смирнова госпитализировали в реанимацию, так как у него наблюдались все признаки коронавирусной инфекции. Близкие решили не рисковать и обратились за помощью к медикам, те...