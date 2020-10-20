Дождь и мокрый снег пообещали москвичам в среду

Облачная, пасмурная погода без существенных осадков ожидается в первой половине дня 21 октября, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
По её словам, уже ближе к вечеру, после 15:00, погода начнёт портиться.
Пойдут дожди, местами чередуясь с мокрым снегом. В Москве — плюс 3-5, в Подмосковье — плюс 1-6, — рассказала она.
Синоптик уточнила, что ожидается выпадение 1-2 мм осадков. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, что сильно выше нормы,
Ранее NEWS.ru писал, что потепление наступит в центральных регионах европейской части России в конце недели. Температура будет на 5–7 градусов выше среднестатистической для третьей декады октября.