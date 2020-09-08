«Доверился не тем людям»: Собчак прокомментировала приговор актёру Ефремову

https://static.news.ru/photo/6f3d6dcc-f1e0-11ea-83cc-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Актёр Михаил Ефремов, которого суд приговорил к восьми годам в колонии, мог бы получить меньший срок, если бы процесс над артистом был устроен «нормальным образом». Такого мнения придерживается телеведущая Ксения Собчак.

По словам знаменитости, Ефремов, конечно, должен был получить реальный срок, так как перед законом все равны. Однако, добавила Собчак, актёр имел все шансы получить меньший срок.

Могло быть меньше, если бы процесс был устроен нормальным образом. Не понимаю, почему Михаил Ефремов доверился этим людям. Он вполне мог получить четыре-пять лет. Восемь — это статистически больше, чем люди обычно получают по таким делам. Сам виноват, что так был устроен этот процесс, — рассказала НСН телеведущая.

Собчак считает, что Ефремову не стоило менять показания, пытаться выставлять себя невиновным, а также нанимать «ужасного адвоката». Ведущая считает, что было допущено очень много процессуальных ошибок.

Было бы гораздо лучше, если бы он признал полностью вину. Говорил бы, что это алкоголизм, что это болезнь, что он не может с собой справиться. Что просит пройти реабилитацию в тюрьме от алкоголизма. Это была бы лучшая защита. Так, как он вёл себя в самом начале процесса, — отметила Собчак.

Она пожелала Михаилу Ефремову мужества и исправления.

Актёр Михаил Ефремов 8 сентября получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно, писал NEWS.ru.