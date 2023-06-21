Достать до НАТО: как в СССР появились ракеты с атомными боеголовками 21 июня 1956 года Советский Союз получил первую ракету с ядерной боеголовкой Р-5М

Фото: МО РФ

Ракетный комплекс Р-5М

В начале 1950-х годов перед Москвой стояла задача не только обезопасить территорию страны от вероятного ядерного удара, но и создать оружие, способное нанести ответное поражение противникам. Советское руководство решило, что таким оружием могут стать только ракеты с ядерными боеголовками. В 1956 году СССР стал первой сверхдержавой, принявшей на вооружение баллистическую атомную ракету, способную доставить смертоносный груз практически до всех значимых союзников главного противника Восточного блока — США.

Как в СССР появилось ядерное оружие

В 1949 году СССР обзавелся своей ядерной бомбой. Правда, официально это было заявлено только в 1950 году, до этого момента Москва скрывала свои возможности от США. Обладание самым мощным оружием в мире было хоть и престижным делом, но добавляло проблем с его использованием.

Первоначально СССР вслед за США думал об использовании авиации. Поэтому первый серийный ядерный заряд РДС-1 выпускался под стандартные бомбардировщики. Бомб было выпущено не очень много — менее 30. Во-первых, потому что встал вопрос с их хранением. Во-вторых, потому что авиация уже в те годы была сочтена не самым перспективным способом доставки атомного боеприпаса до противника.

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Причин для такого решения было несколько. Корейская война 1950–1953 годов показала, что американская авиация является самой мощной в мире. Скорость выпуска ядерных бомб и бомбардировщиков под них также заставляла искать более перспективные средства поражения. Наконец свою роль сыграли успехи ракетных испытаний, которые проводил будущий главный ракетчик СССР Сергей Королёв.

Для первых образцов советских ракет была взята нацистская ракета «ФАУ». Королевские Р-1 и Р-2 звезд с неба не хватали, однако летели на несколько сотен километров с почти одной тонной взрывчатки. Следующая ракета Р-3 должна была побить все предыдущие рекорды — дальность полета закладывалась в три тысячи километров. Такой ракетой можно было достать до любой столицы вероятного противника из блока НАТО.

Однако решить все проблемы, которые встали перед разработчиками, не удалось. Были сложности с созданием систем управления. Не была решена проблема стабилизации ракеты, да и двигатель, который должен был доставлять Р-3 на такую дальность, также не получался. Считается, что в тех условиях создать ракету с такими характеристиками не удалось бы никак.

Фото: РИА Новости Немецкая ракета ФАУ-2

Вместо этого в октябре 1951 года был создан эскиз ракеты Р-5. Ее дальность полета была уменьшена до 1200 километров. Конструкторы отказались от герметичного отсека, допустив испарения кислорода. С одной стороны, это уменьшило вес ракеты, что гарантирует ее дальность, с другой — в будущем это потребует дозаправки кислородом перед стартом.

13 февраля 1952 года вышло правительственное постановление о начале работ над перспективным образцом баллистического оружия средней дальности. А еще через год, в марте 1953 года, первые образцы ракеты совершили свои пуски. За два года Королев и его команда сумели провести 34 тестовых пуска, из которых только три были неудачными.

Но встал вопрос, а нужна ли Москве ракета, в которой боевая часть — это 1,5 тонны взрывчатки? Опыт начала холодной войны показал, что новое оружие должно нести на себе более мощный ядерный заряд.

Как Р-5 обзавелась боеголовкой

В апреле 1955 года советское правительство прекращает все работы по ракете Р-5. На ее базе было решено создать ударный ракетный комплекс с ядерными боеголовками. С боевой частью ракеты определились довольно быстро — им стала переделанная атомная бомба РДС-4. Ее масса в 1,2 тонны и потенциальная мощность в виде ракетного вооружения в 300–1000 килотонн в тротиловом эквиваленте гарантировали, что поражение любого вражеского города оставит разрушения, многократно превышающие первые атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Таким оружием можно было запугать любого.

Первоначально Москва планировала выкатить ядерную ракету на испытания уже в ноябре 1955 года. Но тут возникли проблемы, которых никто не ожидал. Сергей Королев хотел обезопасить полет. Надо понимать, что к тому моменту было решено бомбить пустыню Каракумы в Туркменской ССР. Людей поблизости не было, это был плюс. Ракету хотели запустить с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Она пролетала бы над населенными районами, а вероятность того, что ракета отклонится от курса, существовала.

Поэтому в ракету вмонтировали специальную аппаратуру уничтожения. В случае опасности отклонения от курса ракета подрывалась бы в воздухе.

Фото: Фотохроника ТАСС Ракеты средней дальности Р-5М на военном параде на Красной площади в Москве

Насколько важна была эта часть, свидетельствуют мемуары советского ученого Рефата Аппазова, который принимал участие в разработке ракеты. По его словам, перед стартом состоялось «узкое совещание, состоящее всего из трех человек», его участникам сообщили слово-пароль, при произнесении которого должна была подрываться ракета.

«При появлении опасных отклонений я произносил слово-пароль, телефонист тут же повторял его в трубку, соединявшую наш пункт с бункером, а в бункере [ученый-испытатель из команды Сергея Королева] Леонид Воскресенский нажимал на кнопку, передающую эту команду по линии радиосвязи на летящую ракету. Не знаю, как остальные, но я чувствовал очень сильное волнение, видимо, осознавая свою особую роль в предстоящей операции. Скажу откровенно, мне было страшновато», — вспоминал Аппазов.

Помимо этого, надо было решить вопрос с нестабильностью ракеты, у которой убрали большое хвостовое вооружение. Решилось это в итоге дублированием систем управления и тщательным сопровождением ракеты во время полета. Система управления по специальному радиосигналу была вылизана буквально до совершенства.

Когда начались испытания

Первые пуски Р-5 начались с января 1956 года. И все они были успешными. После этого наступал самый ответственный момент — старт.

2 февраля 1956 года ракета Р-5М с атомной головной частью ушла в небо с полигона Капустин Яр.

«Пуск прошел без всяких накладок. Ракета Р-5М впервые в мире пронесла через космос головную часть с атомным зарядом. Пролетев положенные 1200 км, головка без разрушения дошла до Земли в районе Аральских Каракумов. Сработал ударный взрыватель, и наземный ядерный взрыв ознаменовал в истории человечества начало ракетно-ядерной эры», — вспоминал позже ученый-конструктор Борис Черток, отвечавший за подготовку ракеты.

Фото: МО РФ Геофизические ракеты Р-2А и Р-5А на полигоне Капустин Яр на испытаниях

По его словам, никаких публикаций в мире не последовало. В США техника не имела средств обнаружения ракетных пусков, поэтому событие было воспринято американцами как очередное наземное испытание атомного оружия.

«Мы поздравили друг друга и уничтожили весь запас шампанского, который до этого тщательно оберегался в буфете столовой руководящего состава», — вспоминал Черток.

21 июня 1956 года постановлением Совета министров СССР Р-5М была принята на вооружение. Это была первая в мире баллистическая ракета с ядерным зарядом.

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