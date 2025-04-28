Дома только морковка, яблоко и яйцо? Готовим обалденный пирог, еще и худеем. Этот ПП-пирог с яблоком и морковью богат клетчаткой, витаминами и готовится без сахара. Нежный творожный крем и орехи дополняют его полезность. Попробуйте — это вкусно и легко! На 110 граммов всего 120 калорий.
Ингредиенты
- Яблоко — 2 шт. (200 г)
- Морковь — 2 шт. (200 г)
- Яйца — 2 шт.
- Овсяная мука, миндальная или обычная — 100 г
- Мед — 1 ст. л.
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Корица — 0,5 ч. л. (по желанию)
Для крема
- Мягкий творог — 150 г
- Мед — 0,5 ст. л.
- Грецкий орех — 15 г
Приготовление
1. Яблоки и морковь натрите на мелкой терке. Смешайте все ингредиенты для теста до однородности. Выложите массу в форму и выпекайте 30 минут при 180 °C. Готовность проверьте зубочисткой.
2. Остудите пирог. Сделайте крем из творога и меда, смажьте пирог. Посыпьте его измельченными орехами.
Ранее мы делились рецептом апельсинового манника. Он станет вашим любимчиком! Печется просто — все смешал и в духовку.