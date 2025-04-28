Дома только морковка, яблоко и яйцо? Готовим обалденный пирог, еще и худеем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дома только морковка, яблоко и яйцо? Готовим обалденный пирог, еще и худеем. Этот ПП-пирог с яблоком и морковью богат клетчаткой, витаминами и готовится без сахара. Нежный творожный крем и орехи дополняют его полезность. Попробуйте — это вкусно и легко! На 110 граммов всего 120 калорий.

Ингредиенты

Яблоко — 2 шт. (200 г)

Морковь — 2 шт. (200 г)

Яйца — 2 шт.

Овсяная мука, миндальная или обычная — 100 г

Мед — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Корица — 0,5 ч. л. (по желанию)

Для крема

Мягкий творог — 150 г

Мед — 0,5 ст. л.

Грецкий орех — 15 г

Приготовление

1. Яблоки и морковь натрите на мелкой терке. Смешайте все ингредиенты для теста до однородности. Выложите массу в форму и выпекайте 30 минут при 180 °C. Готовность проверьте зубочисткой.

2. Остудите пирог. Сделайте крем из творога и меда, смажьте пирог. Посыпьте его измельченными орехами.

Ранее мы делились рецептом апельсинового манника. Он станет вашим любимчиком! Печется просто — все смешал и в духовку.