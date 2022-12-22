Документальный фильм о Навальном вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Фото: Ringo Chiu / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Документальный фильм «Навальный», снятый HBO Max и CNN, вошел в шорт-лист премии «Оскар», передает The Hollywood Reporter. Всего в списке номинантов на награду в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» 15 картин.

Режиссер фильма — Дэниэл Роэр. Он работал над картиной в период лечения Навального в берлинской клинике «Шаритэ» и возвращения оппозиционера в Россию в январе 2021 года.

В шорт-лист номинантов также вошли фильмы об активистках «Вся красота и кровопролитие» и «Движение Джейн», картина о музыканте Леонарде Коэне «Аллилуйя: Леонард Коэн, Путешествие, Песня», лента о Вьетнаме «Дети тумана» и другие.

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет 12 марта 2023 года.

Ранее полиция Ирана арестовала звезду оскароносного фильма «Коммивояжер» Таране Алидусти, поддержавшую первого человека, недавно казненного за преступления во время общенациональных протестов. Актриса опубликовала в Сети фотографию без хиджаба. Свою поддержку она выразила в связи с протестами после гибели 22-летней Махсы Амини, которую в сентябре задержала полиция нравов за «неподобающее ношение хиджаба».