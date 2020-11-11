Доктор Мясников заявил о беспомощности «белого человека» перед COVID-19

https://static.news.ru/photo/94800288-244f-11eb-8918-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Белый человек» сможет справиться с пандемией коронавируса, если будет воспринимать её как природной явление. Об этом заявил главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников.

Туземцы, живущие на коралловых островах Полинезии, прекрасно осведомлены о приливах, отливах, периодах штормов и штилей. Знают, кода они могут зайти в свою бухту, а когда это смертельно опасно. Когда можно уйти в море на 5 дней, а когда нет, — пишет Мясников в своём Telegram-канале.

По словам врача, европейцы смогут справиться с болезнями, в том числе с коронавирусом, если станут относиться к ним так же, как туземцы относятся к природным явлениям.

Ковид никуда не уйдёт, приливы и отливы неизбежны. Надо воспользоваться очередным отливом и разработать форму сосуществования с новым коронавирусом. А то я смотрю — тот самый пресловутый «белый человек» беспомощнее туземца в взаимоотношениях с природными явлениями, — заключает Мясников.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Мясников рассказал о самых эффективных лекарствах от коронавируса. По его словам, препараты, которые помогут больным с лёгким течением COVID-19, идентичны тем, что применяются при лечении обычных острых респираторных заболеваний.