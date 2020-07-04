Доктор Мясников смог определить серьёзную болезнь с помощью мороженого

https://static.news.ru/photo/da7a641a-bdff-11ea-9889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский врач Александр Мясников рассказал случай из своей медицинской практики, когда обыкновенное мороженое помогло выявить серьёзное заболевание у пациента.

Так, один из пациентов, перенёсший операцию на открытом сердце, пожаловался на перебои в его работе. У него также были диагностированы диабет с высоким холестерином и проблемы с щитовидной железой. Наличие заболеваний значительно усложнило определение причины начавшейся стенокардии, рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Как уточняют «Вести», пациент Мясникова также не мог глотать холодную пищу. Первоначальной версией диагноза стала онкология. Первый анализ крови показал, что у пациента снижен гемоглобин.

9,5, то есть мы обнаружили у него анемию, что только утвердило нас в мысли об онкологии, — отметил врач.

Известно, что анемия может быть вызвана как дефицитом железа в питании, так и быть предупреждением о внутренних кровотечениях. Различные исследования не дали точного ответа на вопрос, чем страдает пациент.

Тем не менее, именно симптом того, что пациент реагирует на холодное, навёл специалистов на мысль об «одной очень специфичной болезни, так называемая «холодовая агглютининовая болезнь». В частности, при понижении температуры тело начинает вырабатывать антитела к эритроцитам, которые разрушают их, приводя к анемии. Также у пациента был выявлен синдром Рейно с «холодеющими синюшными пальцами».

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