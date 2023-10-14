Доктор Мясников назвал продукт, который может спасти от деменции Доктор Мясников: грецкие орехи могут помочь в профилактике деменции

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Лучшим продуктом для профилактики приобретенного слабоумия (деменции) является грецкий орех, заявил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в этих орехах содержится растительный белок, который благотворно влияет на работу мозга.

Орехи — один из самых полезных пищевых продуктов, данных нам природой. Потому что орехи содержат огромное количество белков, жиров, углеводов, клетчатки, витаминов, микроэлементов. Грецкий орех не зря похож на мозг. <...> Он содержит полезные растительные жиры, которые снижают уровень холестерина, — поделился Мясников.

По его словам, все виды орехов можно употреблять для профилактики атеросклероза, а миндаль — для сердечно-сосудистых заболеваний. Но главное помнить, что это очень калорийный продукт, и следует соблюдать правило: в день можно съедать не более 50 граммов нежареных и несоленых орехов. При таком подходе они принесут пользу организму, подчеркнул доктор.

Ранее Мясников назвал три простых способа укрепить иммунитет. По его мнению, в этом помогут здоровый сон, правильное питание и физические нагрузки. При этом важно отказаться от фастфуда и так называемой мусорной еды, которая содержит много сахара, вредных жиров, консервантов и усилителей вкуса.