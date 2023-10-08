Доктор Мясников рассказал, можно ли заразиться сибирской язвой из-за мяса Доктор Мясников счел минимальным шанс заражения сибирской язвой из-за мяса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сибирской язвой практически невозможно заразиться из-за употребления мяса, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». По его словам, в большинстве случаев человек заболевает после вдыхания спор или контакта с носителем.

Заражение гастроинтеральным путем — вообще единичные случаи. В основном мы знаем вдыхание спор, контактный случай, — объяснил Мясников.

Он добавил, что споры сибирской язвы находятся в земле и распространяются через травоядных животных. Однако сибирская язва достаточно редко встречается в России и не передается от человека к человеку.

По словам Мясникова, в основном в зоне риска находятся те, кто занимается выделкой шкур и работой с мехами. Врач также отметил, что в регионах, где наблюдается опасная эпидемиологическая обстановка, крайне важно внимательно отнестись к выбору мяса и не покупать его на рынке.

Ранее ветврач Марина Чеченова заявляла, что варка является одним из наиболее эффективных средств термической обработки мяса. По ее словам, 20 минут в кипящей воде позволяет убить большую часть гельминтов. В некоторых случаях требуется порядка двух часов варки. Она также призвала тщательно мыть руки с мылом после контакта с любым видом мяса.