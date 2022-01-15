Доктор Мясников призвал не госпитализировать заболевших «омикроном»

Доктор, телеведущий и известный блогер Александр Мясников рассказал, сколько людей заболеют быстро распространяющимся штаммом коронавируса «омикрон». Он объяснил, почему призывает не отправлять заболевших этим вариантом COVID-19 в больницу, сообщает «Вечерняя Москва».

То, что мы все переболеем «омикроном», это очевидно. И вакцинированные, и не вакцинированные, — сказал Мясников, добавив , что, по его подсчётам, заболеют не менее 60–70% россиян.

Избежать заражения, по мнению специалиста, смогут только те, чей организм устойчив к инфекции, у кого достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ. При этом он призвал лиц, подхвативших штамм «омикрон», изолировать дома, а не отправлять в больницу.

Мясников уточнил, что поскольку ОРЗ (по его словам, «омикрон» является именно таким заболеванием) не лечится, то речь идёт о том, чтобы больных просто изолировали дома на два-три дня, а не отправляли подхватывать более серьёзные вирусы в больницу.

Ранее сообщалось, что число новых случаев заболевания COVID-19, регистрируемых в России за сутки, может к 1 февраля достичь 65 тысяч случаев. Об этом заявил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров. Учёные под его руководством разработали специальную математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed), которая позволяет моделировать и прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца за счёт новых методов прогнозирования значений параметров.

Захаров добавил, что к 1 февраля число одновременно болеющих в РФ достигнет 1 млн человек, а на сегодняшний день это число приближается к 625 000. Согласно расчётам профессора, увеличенные темпы заболеваемости будут фиксироваться до середины февраля и достигнут 110 тысяч человек в сутки, после чего рост прекратится и начнёт убывать.