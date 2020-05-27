Доктор Мясников: «Настоящая эпидемия ещё впереди»

https://static.news.ru/photo/abf5f388-a019-11ea-a3b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мир в будущем столкнется с более серьёзной эпидемией, чем коронавирус. Такое мнение высказал главврач одной из московских больниц Александр Мясников.

Все вирусологи скажут вам, что настоящая эпидемия ещё впереди. Нам эта эпидемия показала, что к той серьёзной войне мы не готовы. То, что мы сейчас делаем — это учения, — заявил доктор в интервью Ксении Собчак для её YouTube-шоу.

По словам эксперта, новая эпидемия опять начнётся в Китае. До неё две мутации. Болезнь будут переносить животные. Скорее всего, будет высокая летальность.

Кроме того, эксперт заявил, что в России не было настоящего карантина. Люди продолжали ходить на работу, поэтому все меры оказались неэффективными. А коронавирус останется с нами навсегда. Это будет обычным сезонным заболеванием.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников назвал чушью утверждения о том, что две стороны медицинских масок предназначены для разных целей. По его словам, подобные заявления могли сделать только теоретики заговоров или фантазёры-психи. Специалист подчеркнул, что не имеет значения, какой стороной надевать маску.