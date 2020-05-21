Мясников приписал миф о ношении медицинских масок фантазёрам-психам

https://static.news.ru/photo/dc294d5c-972c-11ea-8201-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: instagram.com/drmyasnikov.ru/

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью утверждения о том, что две стороны медицинских масок предназначены для разных целей. По его словам, подобные заявления могли сделать только теоретики заговоров или фантазёры-психи.

Якобы, если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред, — цитирует врача YouTube-канал стопкоронавирус.рф.

Специалист подчеркнул, что не имеет значения, какой стороной надевать маску. Важно другое — чтобы жёсткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу. Мясников пояснил, что микробы одинаково скапливаются и на синей, и на белой поверхности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников назвал социальную дистанцию самой эффективной мерой индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Однако на практике она же и самая трудно исполнимая. По его словам, следует учиться просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов, ведь если не соблюдать социальную дистанцию — никакие маски не помогут и не защитят.