Доктор Ковальков рассказал, какие продукты полезны при раке Доктор Ковальков посоветовал пить разбавленную водой томатную пасту при раке

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Людям с раковыми опухолями полезно вещество под названием лейкопен, рассказал NEWS.ru доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков. Данный микроэлемент содержится в томатной пасте, которую эксперт рекомендует разбавлять водой. По его словам, это гораздо полезнее и дешевле сока.

Лейкопен входит в состав томатов, и при моем заболевании это вещество полезно. Его больше всего в томатной пасте. И каждое утро после того, как я попью кофейку, мне жена приносит пивную кружку: четыре столовые ложки томатной пасты, разбавленные водой. Это вкуснее, дешевле и полезнее томатного сока, купленного в магазине, — рассказал Ковальков.

При этом томатную пасту нельзя людям, имеющим заболевания почек, добавил эксперт. С осторожностью ее следует употреблять и при подагре. Также полезен при раке индол-три-карбинол. Он содержится в большом количестве в ростках брокколи.

В ростках брокколи индол-три-карбинола в 50 раз больше. Многие мои пациенты выращивают ростки брокколи и добавляют себе в салат, — отметил доктор.

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