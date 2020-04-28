Дочери Пескова понравилось интервью Регины Тодоренко о домашнем насилии

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Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза прокомментировала скандал, который произошёл из-за высказывания телеведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии.

Ранее Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова. Как сообщила звезда в Instagram, она против любого насилия в принципе.

Может, мое мнение не так популярно, но интервью мне понравилось, — написала Елизавета Пескова в stories в Instagram.

Кроме того, Пескова написала болшой пост о домашнем насилии. Она отметила, что насилие может быть применено к любому члену семьи с этим необходимо бороться.

Как писал NEWS.ru, Тодоренко во второй раз публично извинилась за свои слова о домашнем насилии, спровоцировавшие скандал. Телеведущая также рассказала, что до инцидента со своими неловкими высказываниями и не подозревала о масштабах проблемы домашнего насилия.