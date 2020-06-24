Дочь маршала Конева сообщила, кто для её отца был символом генерала

https://static.news.ru/photo/030c61ac-b5e6-11ea-b3ab-fa163e074e61_660.jpg Командование I Украинского фронта на Параде Победы. Первый слева — маршал Иван Степанович Конев Фото: Яков Халип/РИА Новости

Символом генерала-гвардейца для советского маршала Ивана Конева был генерал Александр Лучинский. Именно поэтому офицер был поставлен правофланговым в шеренге командиров армий, которые шли во главе сводного полка 1-го Украинского фронта на Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года, рассказала в разговоре с журналистами дочь полководца Наталия Конева.

Сам маршал возглавлял полк. По словам дочери военачальника, позади него на параде чеканила шаг целая линейка знаменитых командиров. Каждый из них вместе с Коневым прошёл бои на территории России, они освобождали Украину, Польшу, Прагу и штурмовали Берлин.

А правофланговым папа определил Александра Лучинского. Он был высоким, статным, потрясающе красивым командиром 28-й армии. Как папа рассказывал, когда он впервые увидел Лучинского, то понял, что видит перед собой символ настоящего генерала-гвардейца, — приводит слова Наталии Коневой РИА Новости.

Александр Лучинский warheroes.ru

Также дочь маршала рассказала, что штандарт 1-го Украинского полка на параде нёс трижды герой СССР, лётчик-ас Александр Покрышкин. По признанию Коневой, им её отец тоже очень гордился.

Маршал Конев начинал своё участие в ВОВ в качестве командующего 19-й армией. 11 сентября 1941 года Конев был назначен командующим войсками Западного фронта. Позднее под его шефство перешёл Калининский фронт, в это время полководец поучаствовал в битве за Москву. Первый Украинский фронт Конев возглавлял с мая 1944 года и до конца войны. Маршал умер от рака в 1973 году. Он похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.

Александр Лучинский, которого Конев считал символом генерала-гвардейца, в качестве командира дивизии участвовал в обороне Кавказа, в Северо-Кавказской и Краснодарской наступательных операциях, затем командовал 3-м горнострелковым корпусом. 28-ю армию он возглавил в мае 1944 года в составе 1-го и 3-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Особенно армия Лучинского отличилась во время ликвидации немецко-фашистской группировки юго-западнее Калининграда. Генерал умер в 1990 году. Его похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище.

Памятник маршалу Коневу в апреле стал причиной обострения отношений между РФ и Чехией. В Праге демонтировали монумент советскому полководцу.

В Москве восприняли это как нарушение Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года.

После этого в чешских СМИ появились сообщения о том, что в страну якобы приехал русский шпион, чтобы отравить ответственных за снос памятника.

5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства.

Как писал NEWS.ru, ранее Пивонька, которого 15 июня вызвали в МИД РФ, рассказал, что в дипведомстве ему сообщили об ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов.