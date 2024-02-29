Дочь Гагарина будет получать отчисления с мерча с упоминанием его имени Mash: дочь Гагарина будет получать отчисления с продаж мерча о космонавте

Telegram-канал Mash пишет, что дочь первого человека в космосе Юрия Гагарина Галина будет получать отчисления с продаж мерча с упоминанием имени отца. По его информации, соответствующий товарный знак «Юрий Гагарин» зарегистрирован в Роспатенте.

Как пишет Mash, торговый знак распространяется на широкий ассортимент продукции, от значков и футболок до компьютерных игр. Сейчас Галине Гагариной 62 года, она — доктор экономических наук, профессор и заведует кафедрой в РЭУ имени Плеханова. Кроме того, у нее есть родная 64-летняя сестра Елена, которая является искусствоведом.

АГН «Москва» сообщает, что бренд регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9, 25 и 41. Это позволяет выпускать и продавать под этим торговым знаком в том числе космографические инструменты, видеокамеры, телефоны, подушки безопасности, устройства диагностики автомобиля, клавиатуры, одежду, головные уборы, обувь и нижнее белье. Также бренд может использоваться для занятий физическим воспитанием, обучения гимнастике и дзюдо, издания книг и видеосъемки.

9 марта 2024 года исполняется 90 лет со дня рождения Гагарина.

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин учредил орден имени Юрия Гагарина. Такую награду будут вручать за успешное выполнение пилотируемого космического полета, успехи в освоении космоса и заслуги в реализации космической программы.