Дочь Ефремова о дисциплинарной ответственности адвоката отца: «Наконец-то»

https://static.news.ru/photo/a4bc27f6-c3a8-11ea-83c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария прокомментировала новость о том, что в отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, представляющих стороны в деле о «пьяном» ДТП с участием актера, привлекут к ответственности за неподобающее поведение.

Ранее девушка раскритиковала адвоката своего отца и обвинила его в некомпетентности. Она рассказала, что, по данным Адвокатской палаты Москвы, Эльман Пашаев дважды лишался адвокатского статуса — в 2011 и 2013 году. Его обвиняли в вымогательстве и даче ложных показаний. По её словам, отец раскаивается из-за ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров. Она сообщила, что поддерживает связь с отцом и то, что он «держится более-менее».

Наконец-то, — написала звёздная наследница в Twitter.

Она также ответила Эльману Пашаеву на просьбу не лезть в дело отца.

Ай как запел сразу, когда понял, что хвостик-то поджимают. Прелесть просто, — отметила Анна Мария.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Как писал NEWS.ru, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев призвал дочь артиста не комментировать смертельное ДТП, виновником которого стал её отец.