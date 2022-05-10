Добровольцы России в Донбассе могут получить статус ветерана

Фото Станислав Красильников/ТАСС

Законопроект о признании добровольцев России в Донбассе ветеранами боевых действий передан на рассмотрение правительству РФ, сообщил временно исполняющий обязанности главы партии ЛДПР, депутат Госдумы Ярослав Нилов. Документ подготовлен по поручению спикера парламента Вячеслава Володина, передаёт ТАСС.

Законопроект подготовлен и был направлен в правительство, — сказал Нилов агентству.

В конце марта Володин предложил разработать законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам из России, входящим в воинские подразделения Донецкой и Луганской народных республик. Инициативу единогласно поддержали депутаты Госдумы.

Согласно разработанному законопроекту, добровольцы получат различные меры социальной защиты. Они будут такими же, как и у ветеранов Афганистана, Сирии и других горячих точек.

Ранее стало известно, как россияне едут добровольцами на Украину. Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, что ими могут быть люди в возрасте до 45 лет, имеющие воинскую специальность.