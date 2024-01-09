До –50 в Якутии, морозы в Сочи: какая погода ждет россиян с 10 по 14 января Метеоролог Вильфанд: с 9 по 11 января высота снега в Москве повысится на 7–8 см

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие дни в Москве, Петербурге, на черноморском побережье и юге Сибири прогнозируется неустойчивая погода с метелями, наледями и гололедицей, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На Урале и в Поволжье пока стоят сильные морозы, которые ранее наблюдались в столичном регионе. Какая погода ждет россиян с 10 по 14 января — в материале NEWS.ru.

Какая погода будет в Москве

В Москве, по прогнозам Вильфанда, ожидается «неоднородная погода». Аномальные морозы завершатся в связи с приближением циклона, на восточной периферии которого столица будет находиться в течение двух дней. Вечером 9 января пойдет снег, который ожидается и в среду, 10 января.

«В среду, как и во вторник, столбики термометров днем покажут минус 6–8 градусов днем, ночью — минус 8–10. Это теплее, чем в начале января, но все равно ниже климатической нормы. То, что было в первые дни года, характерно для Нарьян-Мара или Ямала, а для Москвы это колоссальные аномалии. Сейчас температура будет ниже нормы, но не на двузначные величины, а всего на три-пять градусов», — отметил Роман Вильфанд.

По его словам, в четверг, 11 января, из-за циклона в столичном регионе резко понизится атмосферное давление, усилится снегопад и ветер до 18 метров в секунду. Как подчеркнул Вильфанд, прогнозируются метели, снежные заносы и гололедица. Температура воздуха ожидается в диапазоне 1–3 градуса ниже нуля днем, по области — 0–5 градусов мороза.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«За три дня, с 9 по 11 января, высота снега в столичном регионе повысится минимум на 7–8 сантиметров», — добавил собеседник NEWS.ru.

С уходом циклона на восток в Москве и области вновь начнется резкое понижение температуры. В пятницу, 12 января, столбики термометров опустятся до отметки 15–17 градусов мороза, по области — до минус 23. Днем будет минус 12–14, в Подмосковье — до 16 градусов ниже ноля. Температурный фон будет примерно на 10 градусов ниже нормы.

По прогнозам Вильфанда, ночь с 13 на 14 января в столичном регионе также ожидается морозной — минус 16–21 градус. Днем в выходные прогнозируется минус 9–14. Как отметил синоптик, существенных осадков с пятницы не ожидается, но в целом будет облачно, за исключением субботы, когда возможны прояснения.

«Уже в понедельник, 15 января, в Москву и Подмосковье вернется нормальная для середины месяца погода: ночью минус 9–14, днем — минус 3–8», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В Петербурге и Ленинградской области повышение температурного фона после новогодних морозов началось чуть раньше, чем в Москве.

«Уже 9 января в Питере температура прогнозируется от 0 до +3 градусов. 10 января в ночные часы в Северной столице будет минус 5–7 градусов, днем от –1 до +2. Осадки будут в виде дождя», — отметил Роман Вильфанд.

В четверг, 11 января, и ночью, и днем будет около 5 градусов ниже ноля, 12 января ночью ожидается минус 13–16 градусов, днем — минус 11–14. В субботу, 13 января, — минус 16–20 ночью и около 10 градусов мороза днем. В канун Старого Нового года в Петербурге ожидается около 10 градусов мороза, а днем в воскресенье, 14 января, — около 5 градусов ниже ноля.

«В общем, нормальная зимняя погода со снежком, который начнется с пятницы, но будет на несколько градусов холоднее, чем обычно бывает в Питере в это время», — подытожил Роман Вильфанд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где в России выпадут сильные осадки

На юге европейской России, по словам собеседника NEWS.ru, продолжаются «очень сильные осадки», в Краснодарском крае даже возможна гроза. Это грозит повышением уровня рек, впадающих в Черное море. Одновременно в Сочи сильный гололед, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы. В Ростовской области начиная с 9 января ожидается сильный снег и также гололедно-изморозевые явления, добавил Вильфанд.

«В последующие дни на юге прогнозируется понижение температуры. Так, в Краснодаре ночью 10 января ожидается 10 градусов мороза», — отметил он.

В континентальной части Краснодарского края температура на предстоящей неделе ожидается в диапазоне минус 5–11 градусов ночью, а дневные, по словам синоптика, будут колебаться. Если в четверг, 11 января, — плюс 2–5 градусов, то в субботу — минус 6–8, а в воскресенье — минус 2–5.

«Даже в Сочи в ночь с 13 на 14 января температура будет отрицательной, а днем в воскресенье не поднимется выше +5 градусов», — отметил Роман Вильфанд.

В каких регионах России продолжатся морозы

По словам научного руководителя Гидрометцентра, в Поволжье и на Урале неделя прогнозируется аномально холодной без существенных осадков. Все эти дни температура воздуха там будет ниже климатической нормы.

«В Ульяновской, Нижегородской, Кировской, Саратовской, Оренбургской областях, Татарстане Мордовии, Марий Эл, Чувашии, Пермском крае с 9 по 12 января ожидается аномально холодная погода. Это означает, что температура воздуха там будет ниже нормы на 12–14 градусов. И этот морозный период там длится с начала года», — отметил Роман Вильфанд.

В Ямало-Ненецком автономном округе ночные температуры прогнозируются около 28–30 градусов мороза и минус 22–25 днем. Аналогичная ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. В Свердловской и центральных районах Тюменской области ожидается минус 21–31 градус ночью, а в дневные часы — минус 17–23.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На юге Урала — в Челябинской, Курганской и южной части Тюменской области — ночная температура будет ниже 20 градусов мороза на протяжении почти всей недели. Лишь в субботу, 13 января, столбики термометров поднимутся до минус 15–17 градусов. Дневные температуры 10–11 января в этих субъектах будут находиться в диапазоне минус 20–25 градусов, а к выходным повысятся до минус 10–15 , но потом прогнозируется похолодание до 17–22 градусов ниже ноля.

Где в России будет температурная «чересполосица»

На юге Западной Сибири — в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях и других субъектах — прогнозируется «чересполосица», отметил Роман Вильфанд. По его прогнозам, наиболее заметна она в Алтайском крае, где в течение недели температура будет колебаться от минус 25 градусов в ночь на 10 января до нулевой отметки днем. В ночь на 11 января там ожидается заметное похолодание — до минус 15–20, а днем в четверг прогнозируется минус 11–17.

«Алтай 10 января окажется в зоне противодействия воздушных масс. Очень холодных, двигающихся с севера, и очень теплых — с Центральной Азии. Это приводит к весьма серьезным последствиям, потому что в регионе ожидается и гололедица, и осадки в разном виде, и резкие температурные перепады», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

Во второй половине 10 января и первой половине 11 января в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае ожидаются осадки в виде снега с дождем с переходом в снег, гололедные явления, отложения мокрого снега, усиление ветра до 33 метров в секунду, сильные метели и снежные заносы.

«В Якутии, Хабаровском крае, Магаданской области холоднее нормы на 2–4 градуса, но поскольку нормы там очень низкие, то понятно, что морозы — соответствующие», — отметил Роман Вильфанд.

На севере Хабаровского края днем ожидается минус 27–30 градусов, ночью — минус 33–38, на юге региона — 17–22 мороза днем и 25–32 ночью в течение всей недели. В Забайкалье и на севере Приморского края минус 25–30 ночью и 15–20 днем. В прибрежных районах Приморья теплее, чем в континентальных, — около минус 10 градусов ночью и от −3 до +3 днем. Осадков там не ожидается.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Чукотке так же, как и в Приморье, ситуация «внутри» полуострова будет отличаться от прибрежных районов. Ближе к Тихому и Северному Ледовитому океанам погода прогнозируется мягкой для крайнего северо-востока РФ — около 5–10 градусов мороза. Но в глубине Чукотского округа в среднем около минус 30, а на границе с Якутией — до минус 46. В Якутии, особенно на востоке республики, ожидается до 50–55 градусов мороза.

Читайте также:

Москвичей предупредили о резких колебаниях давления

2024 будет самым жарким годом? Возможны ли засуха и голод, прогнозы ученых

Климатолог оценила прогноз ученых о самом жарком годе в истории

Более шести тысяч жителей Приморья остались без тепла

Названы причины возможной рекордной жары в 2024 году