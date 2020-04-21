Для жителей Подмосковья выпустили видеоинструкцию по оформлению пропуска

Жители Подмосковья с 15 апреля обязаны оформлять цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в качестве меры борьбы с распространением коронавируса. Телеканал «360» выпустил пошаговую видеоинструкцию для граждан, которые испытывают проблемы с оформлением документа.
Цифровой пропуск необходимо получать для каждой поездки на расстояние дальше 500 метров от места жительства. Телеканал
При оформлении пропуска необходимо внести данные своей социальной карты, карт «Тройка» или «Стрелка». Для этой процедуры также необходим СНИЛС.
Как сообщал NEWS.ru, с 22 апреля в Московской области оплатить проезд на общественном транспорте можно будет только картой «Стрелка» или социальной картой. Оплата любым другим способом временно приостановлена.
По состоянию на 21 апреля в Подмосковье было зафиксировано 5959 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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