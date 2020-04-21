Для жителей Подмосковья выпустили видеоинструкцию по оформлению пропуска

https://static.news.ru/photo/306edf56-83d9-11ea-a42e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Подмосковья с 15 апреля обязаны оформлять цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в качестве меры борьбы с распространением коронавируса. Телеканал «360» выпустил пошаговую видеоинструкцию для граждан, которые испытывают проблемы с оформлением документа.

Цифровой пропуск необходимо получать для каждой поездки на расстояние дальше 500 метров от места жительства. Телеканал напоминает , что сделать это самым удобным способом можно через сайт «Госуслуги СТОП Коронавирус» или через одноимённое приложение для смартфонов. После оформления пропуска граждане получат QR-код, который можно сохранить на мобильном устройстве или распечатать.

При оформлении пропуска необходимо внести данные своей социальной карты, карт «Тройка» или «Стрелка». Для этой процедуры также необходим СНИЛС.

Как сообщал NEWS.ru, с 22 апреля в Московской области оплатить проезд на общественном транспорте можно будет только картой «Стрелка» или социальной картой. Оплата любым другим способом временно приостановлена.

По состоянию на 21 апреля в Подмосковье было зафиксировано 5959 случаев заражения коронавирусной инфекцией.