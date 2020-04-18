Оплатить проезд в Подмосковье можно будет только электронной картой

https://static.news.ru/photo/c7e06fbe-8189-11ea-b915-fa163e074e61_660.jpg Фото: strelkacard/vk.com

С 22 апреля в Московской области оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только картой «Стрелка» и социальной картой жителя Подмосковья или Москвы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. По её данным, оплата любым другим способом, в том числе бесконтактной банковской картой, временно приостанавливается, передаёт РИА Новости.

Оплата проезда будет осуществляться только по карте «Стрелка». На маршрутах по регулируемым тарифам с предоставлением льгот действует соцкарта жителя Мособласти и Москвы, — гласит сообщение.

Ранее NEWS.ru писал о том, что половина пассажиров общественного транспорта в Москве привязали свои электронные карты для оплаты проезда к пропуску.