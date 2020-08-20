Директор петербургской школы рассказала о защитных экранах для учителей

https://static.news.ru/photo/3c047932-e308-11ea-b938-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие петербургские школы закупили специальные защитные экраны для учителей перед началом учебного года. Директор общеобразовательной школы № 193 Центрального района Елена Хохлова рассказала, как выглядят средства защиты.

Защитные экраны из себя представляют обычный наголовный экран, который защищает лицо. Такие же экраны используют медицинские работники, — цитируют её «Невские Новости».

Хохлова добавила, что это средство индивидуальной защиты, которое закупается наряду с масками и перчатками в плановом режиме.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что новый учебный год в российских школах начнётся 1 сентября в обычном формате. Он отметил, что возглавляемое им ведомство не намерено вводить дистанционное обучение. Тем не менее некоторые его формы вполне могут быть применены. Опыт организации единого госэкзамена будет учтён при обеспечении учебного процесса.

Как писал NEWS.ru, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил обеспечить учителей в школах защитными экранами вместо медицинских масок для предотвращения распространения коронавируса. По его мнению, маску необходимо менять каждые три часа, гораздо выгоднее один раз приобрести каждому учителю защитный экран. Причём экранами учителей должно обеспечить государство.