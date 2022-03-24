Дилеры забуксовали: выручит ли авторынок продажа подержанных машин

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» 24 марта проводит экстренное заседание в связи с тяжелейшей ситуацией, складывающейся в отрасли. На фоне санкционного давления и ухода с российского рынка целого ряда брендов автосалоны в регионах рискуют полностью прекратить своё существование. Эксперты и представители профильных организаций утверждают, что дилеры не смогут продолжительное время оставаться на плаву: продажи автомобилей многих марок фактически остановлены, под вопросом оказывается дальнейшее гарантийное обслуживание ранее приобретённых машин. Отдельные компании пытаются перепрофилировать свою деятельность, однако, очевидно, это удастся далеко не всем. Подробности — в материале NEWS.ru.
Закрыться или перепрофилироваться
На фоне обострения геополитической ситуации автомобильный рынок оказался в числе наиболее пострадавших. Целый ряд международных производителей решили заморозить поставки машин на российский рынок. Такое решение они приняли из-за колебаний курса рубля и экономических санкций, принятых Западом и Евросоюзом после начала Россией специальной военной операции на Украине. Некоторые компании приостановили отгрузки не столько из-за политических мотивов, сколько из-за логистических проблем.
В частности, Audi прекратила отгрузку новых автомобилей российским дилерам ещё 24 февраля. Аналогичное решение ранее принял и другой немецкий концерн — BMW: компания решила приостановить поставки в Россию новых автомобилей и заморозить производство на заводе «Автотор» в Калининградской области.
Представители Ford также заявили о приостановке своей деятельности в России: речь идёт о заморозке производства фургона Transit на предприятии «Форд Соллерс» в Елабуге (Татарстан). Это единственная модель американской компании, которая до недавнего времени продавалась на российском рынке.
Также в числе тех, кто приостановил поставки в России, компании Honda и Infiniti. Компания Nissan также на время остановила экспорт автомобилей в Россию и заморозила работу своего предприятия в Санкт-Петербурге.
В четверг, 24 марта, стало известно, что французский Renault приостановил работу своего завода в Москве и заявил, что изучает возможные варианты относительно своей доли в АвтоВАЗе. В пресс-службе автопроизводителя заявили, что соблюдают все требования в рамках европейских санкций против России, которые, в частности, подразумевают запрет на поставки высокотехнологичного оборудования и компонентов для его производства.
Официально в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» отказались прокомментировать NEWS.ru складывающуюся ситуацию. Между тем один из членов ассоциации на условиях анонимности пояснил изданию, что ситуация складывается критическая.
Фактически работа парализована: поставки остановлены, наблюдаются серьёзные проблемы с поставкой запчастей. В таком режиме предприятия не в состоянии долгое время функционировать. Встаёт закономерный вопрос: что делать дальше? Один вариант — закрыться, другой — перепрофилироваться. Но непонятно, как именно, — пояснил собеседник NEWS.ru.
По его словам, ассоциация настаивает на том, чтобы правительство РФ приняло пакет неотложных мер, которые позволят сохранить отрасль.
Представитель дилера сразу нескольких автомобильных марок в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что рынок оказался в беспрецедентной ситуации. С одной стороны, по его словам, на рыночную ситуацию оказывает колоссальное влияние изменившийся валютный курс — некоторые модели взлетели в цене как минимум в два раза. С другой — поставки машин на российский рынок заморожены и автопроизводители крайне опасаются работать в условиях санкционных рисков.
Был автосалон, стал склад
Официальные дилеры сегодня оказались в самой сложной ситуации, подтвердил в разговоре с NEWS.ru председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его словам, до настоящего времени дилеры преимущественно «жили на продажах новых машин и их дальнейшем обслуживании».
Но сейчас ситуация кардинальным образом поменялась: продажи встали, и возобновятся ли они в ближайшей перспективе — большой вопрос. К тому же дело ведь не только в санкциях. При таком валютном курсе мало кто из россиян сможет себе позволить приобретение нового авто, — отметил Похмелкин.
Соответственно, заключил он, автоматически сужается и сегмент гарантийного обслуживания реализованных ранее автомобилей. Теоретически, рассуждает эксперт, дилеры могли бы переключиться на ремонт всех автомобилей без исключения, однако стоимость работ у «официалов» традиционно заметно выше, чем у обычных, неофициальных сервисов. Собеседник NEWS.ru полагает, что конкурировать в этой нише довольно сложно, рынок был уже давно поделён, ещё до нынешнего кризиса.
Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов в разговоре с NEWS.ru предположил, что, возможно, салоны станут активно развивать торговлю подержанными автомобилями, в том числе и временно ушедших с рынка марок. Однако далеко не все считают такой сценарий реалистичным: при перепродаже компании закономерно захотят иметь свой процент и будут вынуждены заметно накручивать цены. Но население в условиях продолжающегося падения реальных доходов вряд ли будет готово переплачивать — скорее многие потенциальные продавцы и покупатели активнее переключатся на сервис объявлений «Авито» и его аналоги. Не исключено, что в регионах возродятся автомобильные рынки — такие активно процветали в 1990-е и начале 2000-х годов.
К слову, ещё до начала специальной операции на Украине и старта кризиса подавляющее большинство россиян не планировали покупать машину в 2022 году. От приобретения автомобиля отказались 78% из 16 тысяч человек, проживающих в 83 регионах России, — такие результаты исследования проводил интернет-сервис «Дром». Отмечалось, что настроены на покупку авто в 2022-м были лишь 22% опрошенных. Из них 17% были настроены искать варианты среди подержанных машин, а 5% планировали стать владельцами новых автомобилей. Можно предположить, что после произошедших событий статистика стала ещё более печальной.
Впрочем, Дмитрий Баранов из «Финама» также не исключил закрытия автосалонов. Он признал, что некоторые из них могут прекратить свою деятельность. В первую очередь это может относиться к тем, которые реализуют автомобили одной-двух марок. Также могут прекратить работу те салоны, которые имеют не самую удачную локацию и их продажи были ниже, нежели у конкурентов, а на их месте может быть организован другой бизнес, или эта территория может быть использована для нужд населённого пункта (строительство жилья, дорог и тому подобного).
Ещё одним процессом с целью остаться в бизнесе может быть слияние автосалонов друг с другом, в первую очередь это касается мелких игроков, но и объединение крупных не исключено. У объединённых компаний салоны могут быть перепрофилированы: некоторые продолжат продавать машины, другие станут заниматься только сервисом или станут магазинами запчастей и автомобильных аксессуаров, не исключено, что некоторые могут быть вовсе закрыты. В целом торговля автомобилями как вид бизнеса сохранится, но может претерпеть серьёзные изменения — это будет зависеть от того, как сложится ситуация в дальнейшем, — заключил аналитик.
В Национальном автомобильном союзе признали, что дилерам остаётся «только ждать и надеяться». Вице-президент организации Антон Шапарин сообщил NEWS.ru, что в Московской области несколько официальных дилеров уже стали логистическими центрами интернет-ретейлера Ozon.