Дилеры забуксовали: выручит ли авторынок продажа подержанных машин

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» 24 марта проводит экстренное заседание в связи с тяжелейшей ситуацией, складывающейся в отрасли. На фоне санкционного давления и ухода с российского рынка целого ряда брендов автосалоны в регионах рискуют полностью прекратить своё существование. Эксперты и представители профильных организаций утверждают, что дилеры не смогут продолжительное время оставаться на плаву: продажи автомобилей многих марок фактически остановлены, под вопросом оказывается дальнейшее гарантийное обслуживание ранее приобретённых машин. Отдельные компании пытаются перепрофилировать свою деятельность, однако, очевидно, это удастся далеко не всем. Подробности — в материале NEWS.ru.

Закрыться или перепрофилироваться

На фоне обострения геополитической ситуации автомобильный рынок оказался в числе наиболее пострадавших. Целый ряд международных производителей решили заморозить поставки машин на российский рынок. Такое решение они приняли из-за колебаний курса рубля и экономических санкций, принятых Западом и Евросоюзом после начала Россией специальной военной операции на Украине. Некоторые компании приостановили отгрузки не столько из-за политических мотивов, сколько из-за логистических проблем.

В частности, Audi прекратила отгрузку новых автомобилей российским дилерам ещё 24 февраля. Аналогичное решение ранее принял и другой немецкий концерн — BMW: компания решила приостановить поставки в Россию новых автомобилей и заморозить производство на заводе «Автотор» в Калининградской области.

Представители Ford также заявили о приостановке своей деятельности в России: речь идёт о заморозке производства фургона Transit на предприятии «Форд Соллерс» в Елабуге (Татарстан). Это единственная модель американской компании, которая до недавнего времени продавалась на российском рынке.

Также в числе тех, кто приостановил поставки в России, компании Honda и Infiniti. Компания Nissan также на время остановила экспорт автомобилей в Россию и заморозила работу своего предприятия в Санкт-Петербурге.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

В четверг, 24 марта, стало известно, что французский Renault приостановил работу своего завода в Москве и заявил, что изучает возможные варианты относительно своей доли в АвтоВАЗе. В пресс-службе автопроизводителя заявили, что соблюдают все требования в рамках европейских санкций против России, которые, в частности, подразумевают запрет на поставки высокотехнологичного оборудования и компонентов для его производства.

Официально в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» отказались прокомментировать NEWS.ru складывающуюся ситуацию. Между тем один из членов ассоциации на условиях анонимности пояснил изданию, что ситуация складывается критическая.

Фактически работа парализована: поставки остановлены, наблюдаются серьёзные проблемы с поставкой запчастей. В таком режиме предприятия не в состоянии долгое время функционировать. Встаёт закономерный вопрос: что делать дальше? Один вариант — закрыться, другой — перепрофилироваться. Но непонятно, как именно, — пояснил собеседник NEWS.ru.

По его словам, ассоциация настаивает на том, чтобы правительство РФ приняло пакет неотложных мер, которые позволят сохранить отрасль.

Представитель дилера сразу нескольких автомобильных марок в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что рынок оказался в беспрецедентной ситуации. С одной стороны, по его словам, на рыночную ситуацию оказывает колоссальное влияние изменившийся валютный курс — некоторые модели взлетели в цене как минимум в два раза. С другой — поставки машин на российский рынок заморожены и автопроизводители крайне опасаются работать в условиях санкционных рисков.

Был автосалон, стал склад

Официальные дилеры сегодня оказались в самой сложной ситуации, подтвердил в разговоре с NEWS.ru председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его словам, до настоящего времени дилеры преимущественно «жили на продажах новых машин и их дальнейшем обслуживании».

Но сейчас ситуация кардинальным образом поменялась: продажи встали, и возобновятся ли они в ближайшей перспективе — большой вопрос. К тому же дело ведь не только в санкциях. При таком валютном курсе мало кто из россиян сможет себе позволить приобретение нового авто, — отметил Похмелкин.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Соответственно, заключил он, автоматически сужается и сегмент гарантийного обслуживания реализованных ранее автомобилей. Теоретически, рассуждает эксперт, дилеры могли бы переключиться на ремонт всех автомобилей без исключения, однако стоимость работ у «официалов» традиционно заметно выше, чем у обычных, неофициальных сервисов. Собеседник NEWS.ru полагает, что конкурировать в этой нише довольно сложно, рынок был уже давно поделён, ещё до нынешнего кризиса.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов в разговоре с NEWS.ru предположил, что, возможно, салоны станут активно развивать торговлю подержанными автомобилями, в том числе и временно ушедших с рынка марок. Однако далеко не все считают такой сценарий реалистичным: при перепродаже компании закономерно захотят иметь свой процент и будут вынуждены заметно накручивать цены. Но население в условиях продолжающегося падения реальных доходов вряд ли будет готово переплачивать — скорее многие потенциальные продавцы и покупатели активнее переключатся на сервис объявлений «Авито» и его аналоги. Не исключено, что в регионах возродятся автомобильные рынки — такие активно процветали в 1990-е и начале 2000-х годов.

К слову, ещё до начала специальной операции на Украине и старта кризиса подавляющее большинство россиян не планировали покупать машину в 2022 году. От приобретения автомобиля отказались 78% из 16 тысяч человек, проживающих в 83 регионах России, — такие результаты исследования проводил интернет-сервис «Дром». Отмечалось, что настроены на покупку авто в 2022-м были лишь 22% опрошенных. Из них 17% были настроены искать варианты среди подержанных машин, а 5% планировали стать владельцами новых автомобилей. Можно предположить, что после произошедших событий статистика стала ещё более печальной.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, Дмитрий Баранов из «Финама» также не исключил закрытия автосалонов. Он признал, что некоторые из них могут прекратить свою деятельность. В первую очередь это может относиться к тем, которые реализуют автомобили одной-двух марок. Также могут прекратить работу те салоны, которые имеют не самую удачную локацию и их продажи были ниже, нежели у конкурентов, а на их месте может быть организован другой бизнес, или эта территория может быть использована для нужд населённого пункта (строительство жилья, дорог и тому подобного).

Ещё одним процессом с целью остаться в бизнесе может быть слияние автосалонов друг с другом, в первую очередь это касается мелких игроков, но и объединение крупных не исключено. У объединённых компаний салоны могут быть перепрофилированы: некоторые продолжат продавать машины, другие станут заниматься только сервисом или станут магазинами запчастей и автомобильных аксессуаров, не исключено, что некоторые могут быть вовсе закрыты. В целом торговля автомобилями как вид бизнеса сохранится, но может претерпеть серьёзные изменения — это будет зависеть от того, как сложится ситуация в дальнейшем, — заключил аналитик.

В Национальном автомобильном союзе признали, что дилерам остаётся «только ждать и надеяться». Вице-президент организации Антон Шапарин сообщил NEWS.ru, что в Московской области несколько официальных дилеров уже стали логистическими центрами интернет-ретейлера Ozon.