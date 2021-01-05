Диетологи рассказали об особенностях популярных зимних напитков

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Эксперты поделились информацией об особенностях различных зимних напитков, таких как какао, глинтвейн, горячий шоколад и облепиховый чай.

Так, диетологи рассказали, что какао, к примеру, — очень полезный напиток, пишет РИА Новости. Его ежедневно могут пить как дети, так и взрослые вне зависимости от проблем с аретриальным давлением — в отличие от кофе. В какао, как в чае и кофе, также содержится кофеин, но в значительно меньших дозах. В то же время эксперты предупредили, что полезными свойствами обладает только натуральный какао-порошок, в то время как быстрорастворимые напитки пользы не несут и могут даже вызвать аллергию.

При этом диетолог Сергей Обложко призвал настороженно относиться к горячему шоколаду из-за высокой калорийности этого напитка. Эксперт пошутил, что настолько высококалорийные напитки лучше пить «спортсменам, сталеварам или металлургам» — тем, кто ежедневно сжигает большое количество калорий.

Если человек занимается спортом, ездил на лыжах или гулял весь день, то этот напиток придаст сил до тренировки, во время или после. Но, сидя на диване, лучше его не пить, — отметил он.

Также полезным напитком диетолог назвал облепиховый чай, главным достоинством которого является богатство витамином C.

У нас сейчас зима, не хватает фруктов и овощей в питании, поэтому с середины зимы размораживать облепиху — это отличный вариант для заряда витамином С, — отмечает Обложко.

Среди других полезных напитков диетолог назвал глинтвейн. При этом, как отмечает эксперт, наиболее полезными ингредиентами этого напитка являются именно специи — корица, гвоздика и имбирь.

Со своей стороны диетолог Маргарита Королёва напомнила, что глинтвейн может делаться как на основе вина, так и быть безалкогольным. По её словам, глинтвейн на основе сока может быть значительно полезнее, особенно если грамотно подойти к выбору основы для напитка.

Так, глинтвейн на виноградном соке содержит много сахара, а наиболее полезной разновидностью напитка специалист назвала глинтвейн на гранатовом соке.

Он позволит получить и витамины, и минералы, и антиоксиданты, и биологически активные компоненты, которые в горячем виде позволят человеку и согреться, и тонизироваться, — поделилась эксперт.

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