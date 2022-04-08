Диетолог Соломатина рассказала, как высчитать базовый уровень калорий

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru рассказала, как можно высчитать базовый уровень калорий, необходимый для жизнедеятельности организма. Из своего роста отнимаем 100 и при нормальном телосложении человека нужно вычесть ещё 10% от полученного значения, объяснила эксперт.

К примеру, рост 165 см, мы вычитаем 100 и ещё 10 % (6,5) — вот эта сумма и есть нормальный вес. Это значение мы умножаем на 24 и потом на коэффициент. Для мужчин так и оставляем, для женщин — умножаем на 0,9. Собственно, это то количество калорий, ниже которого мы не имеем права снижать. Это базовый уровень, необходимый для жизнедеятельности организма, — пояснила Соломатина.

Диетолог отметила, что рацион человека должен укладываться в эту калорийность. По мнению Соломатиной, при похудении не стоит всё время употреблять низкокалорийную еду и питаться одними овощами, так как организму необходимы жиры. В этой связи она рекомендовала есть яйца и кисло-молочные продукты.

Ранее онколог высшей категории Наталья Власова составила рейтинг полезных круп, куда вошли овсянка, гречка и дикий рис. По её словам, первая содержит не менее 13% белка, 64% углеводов, 5,8% растительных жиров, а также витамины и минеральные вещества. Гречневая же крупа обладает антитоксическими свойствами и очищает сосуды от холестериновых бляшек.