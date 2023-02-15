Диетолог развеяла популярный миф о свином сале Диетолог Круглова: отрицательная калорийность сала — это миф, организм все равно получит много энергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отрицательная калорийность свиного сала (организм тратит на переваривание больше энергии, чем получает) — популярный миф, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Эксперт отметила, что в продукте содержатся витамины A, E и ненасыщенные жирные кислоты. По ее словам, оно может принести пользу, если употреблять не больше 20 граммов за один прием пищи.

Сало — концентрированный источник энергии для тех, кто занят тяжелым физическим трудом, подвержен чрезмерным нагрузкам. Оно содержит витамины A,E, полезных жирных кислот, хотя в нем намного больше вредящих сердечно-сосудистой системе трансжиров. Да, садл долго переваривается, но его отрицательная калорийность — миф. Организм все равно получит достаточно много энергии. Эта теория несостоятельна, — подчеркнула Круглова.

Ранее врач-диетолог Марьям Джутова заявила, что в ежедневном рационе человека должно быть как можно меньше сахаросодержащих продуктов, особенно десертов и сладостей. Она призвала россиян снизить норму употребления сахара до 50 граммов в день, что составляет около 9,8 чайной ложки. Поскольку сахар часто используется как усилитель вкуса, то у человека, который сбалансированно питается в течение всего дня, тяги к сладкому возникать не будет, добавила специалист.