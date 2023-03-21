Диетолог развеяла популярный миф о йоде Диетолог Круглова: восполнение йододефицита нанесением на кожу сетки йодом – это миф

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Восполнение йододефицита в организме путем нанесения на кожу сетки йодом — это миф, рассказала в беседе с NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Она пояснила, что данный способ не работает по ряду причин, в том числе из-за разной структуры соединений йода в пищевых продуктах и растворах, продаваемых в аптеках.

Иногда по йодной сетке пытаются определить, есть ли дефицит или нет. Считается, что если сетка быстро впитывается в кожу, то организм испытывает нехватку йода. Это является мифом, — отметила специалист.

Она добавила, что избежать йододефицита несложно. Достаточно регулярно употреблять в пищу йодированную соль, а также рыбу и другие морепродукты.

Ранее Круглова рассказала, как весной восполнить нехватку в организме витаминов D и А. По ее словам, для этого необходимо включить в рацион молочные продукты, жирную рыбу, а также оранжевые овощи и фрукты — морковь, тыкву, красный перец, помидоры.