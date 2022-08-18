Диетолог развеяла миф о том, можно ли запивать пищу водой

Безусловный вред от употребления воды до, во время и после еды — миф, заявила NEWS.ru член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Эксперт отметила, что здоровому человеку «нет необходимости разводить по времени прием жидкости и продуктов питания». Она добавила, что иногда стоит «запивать или использовать жидкие блюда для лучшего усвоения».

Нужно понимать, что если человек выпил воду до еды, потом начал принимать пищу, жидкость очень быстро покидает желудок, она не остается надолго, поэтому не разбавляет желудочный сок. Это практически невозможно — разбавить его водой или другими напитками, если мы говорим про обычные объемы — один два стаканчика не вызовут проблем, — подчеркнула Круглова.

По ее словам, людям с изжогой или пониженной кислотность, все-таки, лучше не запивать еду водой. Кроме того, на пищеварение негативно могут повлиять чай или кофе, так как содержащихся в них кофеин и танин нарушают усвоение железа и кальция, рассказала диетолог.