Диетолог рассказала, можно ли есть проросшие лук и чеснок Диетолог Круглова: в проросших луке и чесноке не хватает полезных веществ

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Проросшие лук и чеснок не опасно употреблять в пищу, но такие продукты теряют свои полезные свойства, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. По ее словам, в обоих продуктах, если они свежие, содержится много витамина С, особенно если они не подвергаются термической обработке.

Могут меняться вкусовые качества и надо обращать на это внимание, потому что еда не только должна быть полезной, но и должна доставлять удовольствие. Также несколько снижается количество антиоксидантов, которые содержатся в этих продуктах. Свежие продукты дают больше пользы для организма, — подчеркнула Круглова.

При этом диетолог отметила, что зеленом луке содержатся витамин С и антиоксиданты.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что наименее вредным для здоровья является тушеное мясо. По его словам, при жарке в нем всегда образуются канцерогенные соединения, которые способны вызывать опухоли. Также эксперт посоветовал добавлять к мясу восточные специи, которые делают пищу более полезной, помогая сдерживать возрастные изменения.