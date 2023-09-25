Диетолог рассказала, можно ли беременным есть малиновое варенье Диетолог Микитюк предупредила беременных о риске аллергии на малиновое варенье

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Малиновое варенье содержит элементы, очень полезные для беременных женщин, но употреблять его следует с осторожностью и понемногу, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. По ее словам, в больших количествах варенье может вызвать аллергию.

Малиновое варенье полезно женщинам в положении тем, что содержит большое количество железа и фолиевой кислоты. Они предотвращают анемию и способствуют нормальному формированию плода, — пояснила специалист.

Она предупредила, что малиновое варенье — продукт насыщенный и активный. Аллергия на него может появиться не только в период беременности, но и при грудном вскармливании, поскольку в это время организм «может давать непредсказуемые реакции». Диетолог также напомнила, что варенье является жаропонижающим и противомикробным средством, поэтому его используют в борьбе с гриппом и простудой.

Его добавляют в чай или делают морс, просто разбавляя теплой кипяченой водой. Можно вприкуску. Лучше всего [варенье] сочетается с классическим черным чаем, можно с лимоном, — отметила эксперт.

Она также добавила, что малиновое варенье полезно людям, у которых есть риск инсульта, так как оно разжижает кровь. Кроме того, эллаговая кислота, присутствующая в варенье, прекращает деление патологически измененных клеток и тем самым продлевает молодость.

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