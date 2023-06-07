Диетолог рассказала, какие кабачки можно есть с кожурой Диетолог Соломатина рассказала о пользе для здоровья кожуры молодых кабачков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодые кабачки можно есть с кожурой, более того, ближе к кожуре овоща находится много витаминов и полезных элементов, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, кожура у молодых кабачков является абсолютно безопасной для здоровья.

Молодые кабачки можно есть с кожурой и даже сырыми, как и огурцы. Но все зависит от того, где овощ выращивался. Если туда добавили много нитратов, тогда кожура накаливает много нитратов, в этом случае лучше срезать. Однако у молодых кабачков кожура мягкая и съедобная, — сказала Соломатина.

Диетолог добавила, что у созревших кабачков кожура не такая приятная и ее не очень приятно есть. Более того, она сложнее переваривается, поэтому такие кабачки, как правило, готовят.

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