Диетолог рассказала, какая рыба поможет избежать проблем с сердцем Диетолог Лушникова: семга, сельдь и лосось помогут избежать проблем с сердцем

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Употребление в пищу горбуши, лосося, семги, сельди, скумбрии, трески, пикши и минтая поможет избежать проблем с сердцем, рассказала NEWS.ru диетолог Ольга Лушникова. Она отметила, что данные продукты богаты кальцием, цинком, йодом, селеном и железом. По ее словам, рыбу допускается есть дважды в неделю.

Одна порция должна приходиться на жирную морскую рыбу (в ней больше омеги-3): кета, нерка, горбуша, лосось, кижуч, семга, сельдь, скумбрия, сардины. Вторая, например, нежирная белая морская рыба — треска, пикша, минтай и др. Рыба — источник полноценного белка, омеги-3, витаминов D, A, B12, кальция, цинка, йода, селена, железа. Регулярное употребление рыбы и морепродуктов значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, — подчеркнула Лушникова.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что майонезные салаты, которые являются неотъемлемой частью новогоднего стола, можно сделать полезными. По ее мнению, приобретенный в магазине соус лучше заменить на домашний, который легко и быстро приготовить. Он не будет содержать вредные трансжиры и большое количество соли.

Кроме того, можно заменить вредные ингредиенты салата на полезные, добавила диетолог. Например, вместо колбасы стоит положить в оливье курицу или морепродукты. Также специалист призвала россиян подумать над новогодним меню заранее, чтобы не готовить блюда в спешке.