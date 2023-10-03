Диетолог рассказала, как связаны употребление черного чая и диабет Диетолог Лазуренко сочла мифом способность чая предотвратить развитие диабета

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Сведения о том, что частое употребление чая может предотвратить развитие диабета, выглядят весьма сомнительно, заявила в разговоре с NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, напиток больше повлияет на артериальное давление, поскольку способен повышать тонус сосудов.

Дело в том, что в России, наоборот, принято пить чай с сахаром и еще закусывать десертом. Если человек откажется от такой привычки, то безусловно чай сможет повлиять на уровень глюкозы в крови и выброс инсулина, тогда динамика у пациента будет улучшаться уже за пару недель. Нет никакой связи между питьем чая и риском развития диабета, подобные заявления — это миф, — объяснила Лазуренко.

По ее словам, если у человека есть артериальная гипертензия или гипертоническая болезнь, то регулярное употребление чая способно повышать уровень давления. Если же рассматривать чай в качестве мочегонного средства, то оно едва ли повлияет на выведение глюкозы с мочой и снижением резистентности к инсулину, отметила диетолог.

Здоровые почки глюкозу в крови никогда не покажут. При сахарном диабете лучше добавить в рацион больше овощей, зелени, морепродуктов, — рекомендовала врач.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал, что употребление искусственного подсластителя аспартам, который добавляют в кока-колу, с малой долей вероятности будет чревато онкологией. Однако, по его словам, вещество может оказать негативное влияние на здоровье человека иначе, например стать причиной ожирения и сахарного диабета.