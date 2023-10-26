Диетолог рассказала, как предотвратить детское ожирение Диетолог Круглова: необходимо прививать ребенку культуру правильного питания

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Во всем мире наблюдается рост детского ожирения, поэтому вопрос формирования системы правильного питания стоит как никогда остро, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, детям необходимо уменьшить потребление сладкой пищи и каждый день в течение часа заниматься спортом. Овощи и фрукты — это источник здоровья человека и красоты, добавила Круглова.

Во всем мире наблюдается рост детского ожирения. Во-первых, стоит уменьшить, а по возможности и вовсе исключить сладкие напитки из рациона. Газированные напитки не дают ощущения сытости, поэтому ребенок через некоторое время опять захочет есть. При этом он потребляет большое количество калорий. Я также посоветовала бы не давать детям есть сладкое после шести часов вечера. Здесь не работает стратегия полного запрета, поэтому нужно объяснить ребенку, что есть сладости можно, но в умеренном количестве, — рассказала Круглова.

Диетолог отметила, что в доме не должно быть большого разнообразия сладкого, также не стоит хранить его на виду. Она напомнила, что от сахара появляется зависимость. Еще один важный фактор в борьбе с лишним весом — это физическая активность. Особенно это касается людей, ведущих малоподвижный образ жизни, заявила врач.

Ранее детский эндокринолог Юлия Бурмицкая рассказала, что вероятность развития ожирения у ребенка во многом зависит не только от его пищевого поведения, образа жизни или наследственной предрасположенности, но и от модели питания его родителей. Она пояснила, что на появление избыточного веса у потомства влияет повышенное потребление жиров матерью до зачатия, во время беременности и лактации, а также ее вес и прибавка массы тела в эти периоды.