Эндокринолог назвала неожиданную причину детского ожирения Эндокринолог Бурмицкая: на ожирение ребенка влияет питание родителей до зачатия

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Вероятность развития ожирения у ребенка во многом зависит не только от его пищевого поведения, образа жизни или наследственной предрасположенности, но и от модели питания его родителей, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» детский эндокринолог Юлия Бурмицкая. По ее словам, на появление избыточного веса у потомства влияет повышенное потребление жиров матерью до зачатия, во время беременности и лактации, а также ее вес и прибавка массы тела в эти периоды.

Более того, нерациональное питание и лишний вес отца к моменту зачатия также играет свою роль в развитии ожирения у потомства, — подчеркнула врач.

По ее словам, чаще всего детское ожирение начинается после пяти лет или в период полового созревания, формируя у ребенка не только комплексы и психические расстройства, но и серьезные проблемы со здоровьем ЖКТ, сердечно-сосудистой, эндокринной и половой систем. Кроме того, ожирение, полученное в детстве, может привести к циррозу, диабету, бесплодию и инфаркту во взрослом возрасте.

Как отметила Бурмицкая, около 98% случаев детского ожирения связаны с высокой калорийностью пищи, низким уровнем физической активности и наследственной предрасположенностью.

Врач подчеркнула важность вовлечения всей семьи в решение проблемы ребенка с лишним весом. Детям нужно помогать справляться с эмоциями и переживаниями без переедания, а также поддерживать желание ребенка снизить вес.

Формируйте привычки здорового питания и активного образа жизни. <...> Совместные ежедневные прогулки и занятия спортом помогут вашему ребенку быть здоровым, — посоветовала эксперт.

По данным Минздрава России за текущий год, около 20-25% детей в стране имеют избыточный вес, отмечает издание.

Ранее врач-психотерапевт Наталья Уханова рассказала, что качественный сон помогает похудеть и способствует сжиганию калорий. Также, по ее словам, нормализация сна способствует омолаживанию клеток и укреплению иммунитета.