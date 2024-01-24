Диетолог раскрыла секреты похудения без вреда для здоровья Диетолог Соломатина рекомендовала сбрасывать полкило в неделю

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При неправильном похудении у человека нарушаются обменные процессы, поэтому лучше всего скидывать полкило в неделю, так организм не заметит изменений, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. Она посоветовала исключить сладкое, оставив в рационе только фрукты и ягоды, а в тарелке должны быть белки, углеводы и овощи.

Тарелку делим так: половина овощей без крахмала. Вторую половину делим еще пополам, там находится белок (курица, индейка, рыба, яйцо, омлет). Еще одна четверть — углеводный гарнир (гречка, пшенка, перловка). Это обед или ужин, а на завтрак омлет с овощами с куском цельнозернового хлеба, — сказала Соломатина.

Врач напомнила, что при диете не стоит забывать о трехразовом сбалансированном питании. В качестве перекусов диетолог посоветовала йогурты по вкусу.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что для похудения после новогодних праздников полезно пить больше воды и исключить соленые продукты. По ее словам, в рационе должны присутствовать мясо, рыба и сезонные овощи.

В качестве жидкости она порекомендовала употреблять чистую негазированную воду, а также зеленый или травяной чай. Диетолог объяснила, что за новогодние праздники можно набрать не более 1,5 кг. Основной набор лишнего веса происходит из-за жидкости, которая задержалась в организме на фоне избытка соли в составе салатов и других блюд.