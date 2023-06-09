Диетолог раскрыла полезные свойства свинины Диетолог Макиша рассказала о содержании в свинине витаминов группы В

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Свинина дает организму полезные элементы, в том числе практически все витамины группы В, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. В разговоре с «Москвой 24» она отметила, что этот продукт помогает нормально работать нервной системе. Кроме того, в ней есть витамин РР, который стабилизирует психику и оказывает благоприятное влияние на работу мозга.

B1, B2, B5, B6, B12 присутствуют в свинине. Они помогают нормально работать нашей нервной системе. Витамин PP тоже присутствует в свинине в достаточно хорошей дозировке. Он стабилизирует нашу психику, оказывает влияние на работу головного мозга, повышает концентрацию внимания и улучшает память, — пояснила диетолог.

По словам специалиста, свинина также полезна для иммунной системы. В ней есть витамин А, который помогает формированию Т-клеточного иммунитета. Кроме того, мясо является хорошим источником цинка, который защищает от инфекций.

Макиша отметила, что свинина не является более жирной, чем говядина и баранина. Она уточнила, что ее начинают давать детям значительно раньше других видов мяса, потому что она легче усваивается. Диетолог подчеркнула, что свинина близка человеческому организму по молекулярно-биологической структуре и легко переваривается. Главное, правильно выбрать кусок, чтобы он не был очень жирным.

Больше всего жира содержится в грудинке и шейке, в окороке и лопатке — чуть меньше, предупредила диетолог. Макиша посоветовала срезать жир, чтобы получить практически чистую вырезку. Ее калорийность окажется чуть больше, чем у куриной грудки.

Преимущество свинины в том, что с нее достаточно легко снять жир. Если вы зачистили ее, то это вполне себе диетический продукт, который можно смело использовать даже тем, кто соблюдает диету, — добавила специалист.

Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова ранее посоветовала запивать шашлык чуть теплой водой. По ее словам, также помочь в переваривании шашлыка может сухое вино, однако стоит помнить об опасности алкоголя для организма.