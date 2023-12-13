Диетолог раскрыла полезные свойства какао Диетолог Разаренова: какао поможет снизить уровень стресса

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Какао помогает снизить уровень стресса, уменьшает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и положительно влияет на кровообращение, рассказала врач-диетолог Александра Разаренова. В разговоре с «Радио 1» специалист отметила, что данный продукт также может повысить настроение и улучшить память. При этом важно умеренно употреблять напиток.

Важно умеренное потребление. Излишняя концентрация какао может вызвать нервозность, бессонницу, головные боли, а также ухудшить работу желудочно-кишечного тракта из-за содержания теобромина, который может вызвать раздражение желудка, — уточнила диетолог.

Следует отдавать предпочтение натуральному какао без добавления сахара и жиров. Врач предупредила, что напиток может вызывать аллергию или быть вреден для людей, страдающих непереносимостью кофеина. Лучше всего пить не более двух-трех чашек какао в день. Разаренова также напомнила, что данный продукт является калорийным.

Натуральное какао без добавок обычно содержит около 12 калорий на одну столовую ложку порошка, если оно сварено на воде. Однако горячий шоколад или другие напитки на основе какао с добавлением сахара, молока и других ингредиентов могут содержать значительно больше, — заключила диетолог.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал, что зеленый чай, какао и морсы из ягод весьма полезны для профилактики возникновения тромбоза. По его словам, эти напитки улучшают текучесть крови и препятствуют образованию тромбов в сосудах.